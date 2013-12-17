Требуется партнер для проекта «Интернет-галерея»! Приглашаем Вас к долгосрочному сотрудничеству в качестве партнера и принять активное участие в интернет-проекте «Интернет-галерея для художников, скульпторов, дизайнеров, фотографов». О проекте: демонстрация ...
Создать сайт
Здравствуйте. Необходимо создать сайт подобного типа: http://1opt.net/ Сайт обычный, без особых наворотов. Этот сайт был перенесен с ucozz вот оригинал http://odezdaoptom.at.ua/ Заоблачных цен и быть не может.
Набросок в приложении.
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