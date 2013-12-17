Нужно создать интернет магазин по продаже пиццы, суши и китайской лапши. Должна быть возможность оплаты картой и электронными деньгами. Создать Логотип на основ птицы "ТОКО". Пример сайта dodopizza.ru
Интернет-галерея
Требуется партнер для проекта «Интернет-галерея»!
Приглашаем Вас к долгосрочному сотрудничеству в качестве партнера и принять активное участие в интернет-проекте «Интернет-галерея для художников, скульпторов, дизайнеров, фотографов».
О проекте: демонстрация на сайте работ художников, фотографов, дизайнеров, творческих людей, наподобие депозитфото, по функционалу фриланса.
Формат сотрудничества: партнерская программа, долевое участие в проекте.
Условия сотрудничества:
1. Разработка сайта (составление технического задания, определяем шаблон, дизайн сайта и другие мероприятия) с определением цены.
2. Созданный сайт будет являться нашим совместным активом.
3. С моей стороны: мероприятия по наполнению сайта работами, оплата хостинга, расходы по продвижению сайта.
4. С вашей стороны: сервисная поддержка.
5. Совместный доступ к административной панели, прием оплаты за рекламу и за компьютерный сервис от покупателей и продавцов.
6. Разделение прибыли: на начальном этапе 50/50, дальнейшее разделение прибыли обсуждаемо и будет зависеть от финансовой составляющей.
Заявки фрилансеров
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