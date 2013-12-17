Требуется партнер для проекта «Интернет-галерея»!

Приглашаем Вас к долгосрочному сотрудничеству в качестве партнера и принять активное участие в интернет-проекте «Интернет-галерея для художников, скульпторов, дизайнеров, фотографов».

О проекте: демонстрация на сайте работ художников, фотографов, дизайнеров, творческих людей, наподобие депозитфото, по функционалу фриланса.

Формат сотрудничества: партнерская программа, долевое участие в проекте.

Условия сотрудничества:

1. Разработка сайта (составление технического задания, определяем шаблон, дизайн сайта и другие мероприятия) с определением цены.

2. Созданный сайт будет являться нашим совместным активом.

3. С моей стороны: мероприятия по наполнению сайта работами, оплата хостинга, расходы по продвижению сайта.

4. С вашей стороны: сервисная поддержка.

5. Совместный доступ к административной панели, прием оплаты за рекламу и за компьютерный сервис от покупателей и продавцов.

6. Разделение прибыли: на начальном этапе 50/50, дальнейшее разделение прибыли обсуждаемо и будет зависеть от финансовой составляющей.