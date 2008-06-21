Закрытый клуб

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Завершен10 заявок531 просмотр

Создание простенького сайта: "Закрытый клуб кликеров"

1) Регистрация на сайте с заданными полями.

2) Проверка регистрации, после включение аккаунта - активный или отказ - удаление аккаунта и сообщение на емаил причины.

3) В аккаунте пользователя (активного), такие поля:

а) Данные (те данные что он ввел + редактирование некоторых полей).

б) Задания (текстовое поле + возможности просмотра фото + возможность скачать заданый файл (формат rar или word) - по каждому заданию.

в) Проверка, сколько заданий, столько и полей в проверке. Каждая проверка, так же состоит из полей, текстовый - 4 поля. Туда пользователь водит текстовые данные, урлы - не более.

г) Сообщение: Текстовое сообщение от пользователя к Админу.

д) Баланс

4) В аккаунте админа, такие поля:

а) Возможность создавать/удалять/редактировать задания, с описанием его, загрузкой фото и документа (если потребуется).

б) Возможность видеть полный список зарегистрированных (активных и которые на проверке). Включать аккаунт (делать его активным) или удалять.

в) Возможность, видеть полностью аккаунт выбраного пользователя, особенно данные из 3(в).

г) Возможно управлением баланса каждого пользователя (+/-).

д) Видеть IP зарегистрированного.

е) Сообщение, видеть откого пришло сообщение - отвечать.

По дизайну - Титульная страница белая + надпись "Закрытое сообщество кликеров" - вверху, слева - регистрация или вход, справа - текст. Внутренние страны, дизайн обычный, самый простой.

Важны: Цена, связь с исполнителем, ну и конечно сроки.

Желающим выполнить заказик, оставляйте: Цена/сроки/ICQ - не будет чего-то одного, сразу удаляется предложение.

P.S.

Пожелания: На движке dle, большая часть описанного там уже есть, осталось кое-что доделать и все.

DLE
17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранные исполнители

-f5lab-
Тест 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$200
7 дней
Прекрасная работа, быстро, и все учтенно - до самой мелочи, проектом который Леонид завершил, довольны на все 100%. Будем обращаться ещё и все советуем.
Отличный заказчик, знает чего хочет! Понравилось работать с человеком, надеюсь на сотрудничество в дальнейшем. С оплатой проблем не было. +10
Maxsimus
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-3)
17 лет назад
За 2 недели, не было сделанно ничего, исполнительно отказался показать хотя бы что-то. Вместо этого, повысил цену после договоренности в 2 с половина раза. И то это все узнается, после ожидания 2 недель и постоянного дерганья (сделали? покажите?). P.S. Регулярно ставит предложения свои почти ко всем проектам, неадекватный подростковый возраст. Связались потеряли 2 недели.

Заявки фрилансеров

-f5lab-
Тест 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
Maxsimus
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-3)
17 лет назад

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