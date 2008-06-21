Создание простенького сайта: "Закрытый клуб кликеров"

1) Регистрация на сайте с заданными полями.

2) Проверка регистрации, после включение аккаунта - активный или отказ - удаление аккаунта и сообщение на емаил причины.

3) В аккаунте пользователя (активного), такие поля:

а) Данные (те данные что он ввел + редактирование некоторых полей).

б) Задания (текстовое поле + возможности просмотра фото + возможность скачать заданый файл (формат rar или word) - по каждому заданию.

в) Проверка, сколько заданий, столько и полей в проверке. Каждая проверка, так же состоит из полей, текстовый - 4 поля. Туда пользователь водит текстовые данные, урлы - не более.

г) Сообщение: Текстовое сообщение от пользователя к Админу.

д) Баланс

4) В аккаунте админа, такие поля:

а) Возможность создавать/удалять/редактировать задания, с описанием его, загрузкой фото и документа (если потребуется).

б) Возможность видеть полный список зарегистрированных (активных и которые на проверке). Включать аккаунт (делать его активным) или удалять.

в) Возможность, видеть полностью аккаунт выбраного пользователя, особенно данные из 3(в).

г) Возможно управлением баланса каждого пользователя (+/-).

д) Видеть IP зарегистрированного.

е) Сообщение, видеть откого пришло сообщение - отвечать.

По дизайну - Титульная страница белая + надпись "Закрытое сообщество кликеров" - вверху, слева - регистрация или вход, справа - текст. Внутренние страны, дизайн обычный, самый простой.

Важны: Цена, связь с исполнителем, ну и конечно сроки.

Желающим выполнить заказик, оставляйте: Цена/сроки/ICQ - не будет чего-то одного, сразу удаляется предложение.

P.S.

Пожелания: На движке dle, большая часть описанного там уже есть, осталось кое-что доделать и все.