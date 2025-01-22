Создать текст для футболки

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Закрыт16 заявок127 просмотров

Нужно подобрать нужный шрифт, максимально похожий на тот, что я вам пришлю и сделать текст в формате фото

Дизайн одежды
3 месяца назад
senser96
Петр 
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Заявки фрилансеров

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#1
Шрифты
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