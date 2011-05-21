Drupal темизатор / программист

$1000
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок158 просмотров
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В веб-студию требуется темизатор/программист Drupal на постоянную удалённую работу. Работа сдельная от 100$ за проект, в зависимости от сложности конкретного проекта. Работа с D6,7

Пишите на почту: info@@pd-s.ru

Телефон: +7 905 530-30-50

ICQ: 404-680-394

Skype: designproject1

Http: www.pd-s.ru

Drupal
13 лет назад
wmaster999
Юрий 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад