Нужен специалист по друпалу

Требуется под проект, тематика здоровый образ жизни, контент-менеджер. Кому интересна тематика сама по себе, будет отдано предпочтение. На первом этапе необходимо "перенести" из worda под joomla порядка 50 листов (очистить и заново отформатировать либо Ваш вариант переноса), ...
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Требуется обучение работе с cms друпал и инсталяция необходимых модулей
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