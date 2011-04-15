Помощник в работе с Joomla

Ищется помощник в настройке и работе с Joomla. Оплата по мере работы\советов. Обсудим ваш час работы, исходя из этого буду платить

Пиши сразу сколько ваш час работы стоит и контактный номер аськи\скайпа

Очень желательно иметь скайп + микрофон.