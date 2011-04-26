Специалист по Excel (прайсы, ассортимент)

Системы управления (CMS)Закрыт29 заявок563 просмотра
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Нужен специалист по удаленной работе с прайсам:

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13 лет назад
rodikscopr
Алексей 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
YaDvigayuRa
Ядвига 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
Выполнила работу в срок и даже раньше, но оплату до сих пор так и не получила. Отговорки и проволочки. Разочарована.