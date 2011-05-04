Приглашаем на работу bitrix-программиста

Нужен специалист по удаленной работе с прайсам: Формирование таблиц Сравнение таблиц....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к сотрудничеству bitrix-разработчика.
Необходимые навыки:
- опыт работы с bitrix
- опты разработки/правки модулей (функциоанала) bitrix
Мы предлагаем постоянную работу в однлом проекте. Изначальная задача - доработака сайта (seeline.travel) согласно ТЗ, далее поддержка и расширение функционала.
Работа по договору подряда.
ЗП от 20 000 рублей.
Вакансия дотсупна для жителей Москвы и подмосковья.
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