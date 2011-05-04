Приглашаем на работу bitrix-программиста

$1000
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок92 просмотра
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Приглашаем к сотрудничеству bitrix-разработчика.

Необходимые навыки:

- опыт работы с bitrix

- опты разработки/правки модулей (функциоанала) bitrix

Мы предлагаем постоянную работу в однлом проекте. Изначальная задача - доработака сайта (seeline.travel) согласно ТЗ, далее поддержка и расширение функционала.

Работа по договору подряда.

ЗП от 20 000 рублей.

Вакансия дотсупна для жителей Москвы и подмосковья.

13 лет назад
nativetek
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад