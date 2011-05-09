Требуется верстальщик-настройщик Drupal

Приглашаем к сотрудничеству bitrix-разработчика. Необходимые навыки: - опыт работы с bitrix - опты разработки/правки модулей (функциоанала) bitrix Мы предлагаем постоянную работу в однлом проекте. Изначальная задача - доработака сайта (seeline.travel) согласно ТЗ, далее поддержка и расширение функционала. Работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу молодого и достаточно свободного человека, который умеет делать с Drupal две вещи:
1. Сверстать шаблон на основе дизайн-макета. Например, взять за основу тему Framework и допилить. Либо с нуля, по желанию. Верстка должна быть такой, чтобы за нее не было стыдно.
2. Инсталлировать Drupal, подобрать и установить модули по моему списку (либо найти модули соответственно поставленной задаче).
Чаще всего требуется качественно установить и настроить сайт и сделать шаблон к нему, без дополнительного программинга.
Пишите вашу вилку цен, примеры сайтов, где вы делали настройку и верстку.
Спасибо.
- Похожие заказы
- $1000Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист по удаленной работе с прайсам: Формирование таблиц Сравнение таблиц....Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Ищется помощник в настройке и работе с Joomla. Оплата по мере работы\советов. Обсудим ваш час работы, исходя из этого буду платить Пиши сразу сколько ваш час работы стоит и контактный номер аськи\скайпа Очень желательно иметь ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется обучение работе с cms друпал и инсталяция необходимых модулейСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется под проект, тематика здоровый образ жизни, контент-менеджер. Кому интересна тематика сама по себе, будет отдано предпочтение. На первом этапе необходимо "перенести" из worda под joomla порядка 50 листов (очистить и заново отформатировать либо Ваш вариант переноса), ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется обязательный, пунктуальный и опытный человек для работы с WP.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен человек, который в режиме 24/7 будет работать над проектами. Необходимые требования: - умение собирать сайт в кратчайший срок на Drupal; - умение быстро разобраться в нынешнем состоянии проекта и быстро его закончить; - постоянно обновлять уже сделанные проекты. Оплата ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Периодически есть заказы по WordPress. Реагируйте при наличии портфолио, пжста. С ув. АндрейСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Периодически есть заказы по Presta Shop. Реагируйте при наличии портфолио, пжста. С ув. АндрейСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Нам нужен опытный программист на WordPress для разработки сайта Обязательно наличие вашего портфолио сайтов именно на вордпресеСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад