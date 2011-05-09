Требуется верстальщик-настройщик Drupal

Ищу молодого и достаточно свободного человека, который умеет делать с Drupal две вещи:

1. Сверстать шаблон на основе дизайн-макета. Например, взять за основу тему Framework и допилить. Либо с нуля, по желанию. Верстка должна быть такой, чтобы за нее не было стыдно.

2. Инсталлировать Drupal, подобрать и установить модули по моему списку (либо найти модули соответственно поставленной задаче).

Чаще всего требуется качественно установить и настроить сайт и сделать шаблон к нему, без дополнительного программинга.

Пишите вашу вилку цен, примеры сайтов, где вы делали настройку и верстку.

Спасибо.