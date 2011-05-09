Требуется верстальщик-настройщик Drupal

$300
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки117 просмотров
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Ищу молодого и достаточно свободного человека, который умеет делать с Drupal две вещи:

1. Сверстать шаблон на основе дизайн-макета. Например, взять за основу тему Framework и допилить. Либо с нуля, по желанию. Верстка должна быть такой, чтобы за нее не было стыдно.

2. Инсталлировать Drupal, подобрать и установить модули по моему списку (либо найти модули соответственно поставленной задаче).

Чаще всего требуется качественно установить и настроить сайт и сделать шаблон к нему, без дополнительного программинга.

Пишите вашу вилку цен, примеры сайтов, где вы делали настройку и верстку.

Спасибо.

Drupal
13 лет назад
dikovina
39 летГермания
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Natalia_9
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$250