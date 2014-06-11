Добавить в модуль feedback пару дополнительных полей и выпадающий список. для знающего, работы на 10 минут. конкретнее.. Изменить (или написать отдельно) модуль обратной связи. ...
Верстка +cms (Drupal)
Имеются .psd - исходники сайта (по сути дизайн).
Нужно порезать, корректно сверстать шаблоны и натянуть cms (Drupal).
Предлагать просьба цену и срок.
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