Верстка +cms (Drupal)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен20 заявок402 просмотра

Имеются .psd - исходники сайта (по сути дизайн).

Нужно порезать, корректно сверстать шаблоны и натянуть cms (Drupal).

Предлагать просьба цену и срок.

Т.К. ПРЕДЫДУЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ СПРАВИЛСЯ ОТКРЫВАЮ СНОВА

Drupal
17 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

abovesun
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$500
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Вменяемый клиент, четко тех задание, без бюракратических вордовых файлов с таблицами, непонятными кросс- ссылками, гибкость и готовность адекватно принять стороннее мнение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Dolenko
Wsds 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад
$50
2 дня
Удивлен и моральными качествами и непрофессионализмом. 1. Взялся за работу, которую не смог сделать. С предоплатой. - в срок не уложился, - работу не сделал, - замочал проблему. 2. Когда был предупрежден о том, что оставлю негативный отзыв. Первым написа, что якобы его "кинули" на деньги. Учитывая предоплату кинул он. Это больше удивило, чем то, что парень взялся за проект, который не может сделать. Г...ном всегда можно стать, этот исполнитель уже есть таковым. Последний лог (ПРОСРОЧКА ПРОЕКТА 3 ДНЯ) Andrey (14:03:10 30/06/2008) ну, какой результат? Юра Доленко - верстк (14:04:42 30/06/2008) Сейчас заливаю на хост, только верхнее меню так и не вышло. Andrey (15:53:37 30/06/2008) залил? Юра Доленко - верстк (15:55:32 30/06/2008) Да залил Andrey (15:55:43 30/06/2008) ну так показывай Andrey (16:13:27 30/06/2008) чувак, ты можешь оперативнее работать - ты же сам сроки ставил 2 дня. у меня из-за тебя проект валится. Юра Доленко - верстк (16:27:38 30/06/2008) Хостинг был настроен под другую кодировку. http://boxing-art.ru/ Andrey (16:32:58 30/06/2008) тут даже верстка не кроссбраузерная. опера корявит. в общем, завтра дам номер кошелька для возврата денег. за отзыв уж извини - что заработал. Andrey (16:48:13 30/06/2008) ты поступил не правильно. Юра Доленко - верстк (16:53:12 30/06/2008) Просто можно было решить мирно. Andrey (16:55:35 30/06/2008) парень, ТЫ не сделал, и ТЕБЕ нужно решать мирно. возвратить деньги и попросить что бы не оставлял отзыв. Ты поступил по-свински. Во первых взялся за то, в чем не разбираешься, во вторых тупо врешь. 408-969-700 (16:56:54 30/06/2008) Отзыв можно и поменять Andrey (16:57:19 30/06/2008) да плевал я на отзыв. Andrey (16:58:31 30/06/2008) с твоей стороны правильно будет его поменять. хотя если человек г, то это не лечиться в принципе

Заявки фрилансеров

abovesun
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Dolenko
Wsds 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад