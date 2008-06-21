Сделать виджеты в ВП

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок122 просмотра

Надо сделать блоки нужны в виджетах

все стандартные, которые идут по умолчанию для http://wp.maksus.biz

стучятся в ICQ#: 925795

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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Нет заявок фрилансеров