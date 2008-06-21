Поддержка сайтов на Битриксе

Ищем специалиста, который будет на постоянной основе поддерживать несколько сайтов на Битриксе.

Что требуется:

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и большой опыт

- быть в интернете в течение рабочего дня

- вносить небольшие изменения в логику модулей

- немного поправить там и подтянуть здесь (CSS)

- следить чтобы всё работало как положено

Чего НЕ требуется:

- наполнять контентом

- обрабатывать фотографии

- писать статьи

- бегать за пивом