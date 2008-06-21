Добавить в модуль feedback пару дополнительных полей и выпадающий список. для знающего, работы на 10 минут. конкретнее.. Изменить (или написать отдельно) модуль обратной связи. ...
Поддержка сайтов на Битриксе
Ищем специалиста, который будет на постоянной основе поддерживать несколько сайтов на Битриксе.
Что требуется:
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и большой опыт
- быть в интернете в течение рабочего дня
- вносить небольшие изменения в логику модулей
- немного поправить там и подтянуть здесь (CSS)
- следить чтобы всё работало как положено
Чего НЕ требуется:
- наполнять контентом
- обрабатывать фотографии
- писать статьи
- бегать за пивом
Заявки фрилансеров
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