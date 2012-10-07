Настройка форума

- Требуется переустановить форум phpbb на домен forum.iconempire.com.

- Установить мод авторизации через facebook, twitter, например http://www.phpbbguru.net/community/topic28955.html

- скопировать БД с форума forum.aha-soft.com, доступ есть.

- оставить seo-friendly мод, чтобы url строились на основе топиков, в title содержались топики, в description - содержание постов.

Сейчас форум есть, но он неправильно работает из-за разрешений на файлы.

О системе: http://www.iconempire.com/php/phpinfo.php