Проблема с БД сайта на Битрикс

Имеется выделенный dedicated-сервер, на нём установлен LAMP-набор на основе Gentoo (просили Debian, но администратор поставил что больше нравится)

На севере всего 1 сайт, интернет-магазин, на основе Битрикс, Малый Бизнес.

На сайте посещаемость небольшая, 100 человек в день. Т.е. серверу до расходования физических мощностей очень далеко.

Проблемы, требующие решения:

1. Часто (раз в несколько дней) возникают проблемы с доступностью сайта: top показывает высокую загрузку иногда Апача, иногда mysql и сайт становится недоступным. Иногда на сайте появляется ошибка БД: "DB query error. Please try later."

2. На сервере поднят почтовый сервер и производится отправка писем клиентам магазина (подтверждение регистрации, заказа) и нам (заказы, запросы обратной связи и заказ звонка). Сама почта на Gmail.

Проблема: не доставляются письма на mail.ru вообще. Письма на gmail.com часто попадают в папку спам. Хостинг-провайдер (wahome) заверил что это не из-за блокировки их IP.