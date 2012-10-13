В папку home пользователя примонтирован раздел. По ssh эти файлы видны, по ftp нет. Сервер Proftpd Помогите не за спасибо.
Проблема с БД сайта на Битрикс
Имеется выделенный dedicated-сервер, на нём установлен LAMP-набор на основе Gentoo (просили Debian, но администратор поставил что больше нравится)
На севере всего 1 сайт, интернет-магазин, на основе Битрикс, Малый Бизнес.
На сайте посещаемость небольшая, 100 человек в день. Т.е. серверу до расходования физических мощностей очень далеко.
Проблемы, требующие решения:
1. Часто (раз в несколько дней) возникают проблемы с доступностью сайта: top показывает высокую загрузку иногда Апача, иногда mysql и сайт становится недоступным. Иногда на сайте появляется ошибка БД: "DB query error. Please try later."
2. На сервере поднят почтовый сервер и производится отправка писем клиентам магазина (подтверждение регистрации, заказа) и нам (заказы, запросы обратной связи и заказ звонка). Сама почта на Gmail.
Проблема: не доставляются письма на mail.ru вообще. Письма на gmail.com часто попадают в папку спам. Хостинг-провайдер (wahome) заверил что это не из-за блокировки их IP.
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