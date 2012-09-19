Необходим специалист на удаленную работу с ПРАКТИЧЕСКИМИ знаниями администрированием высоконагруженных систем, навыки : - способы оптимизаци веб приложений, умение найти узкие места в веб проекте - настройка веб *nix серверов и баз ...
Перенос worldpress на другое доменное имя
необходимо выполнить перенос worldpress на другое доменное имя/
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