Починить http-авторизацию

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Завершен3 заявки166 просмотров

Проблема: есть http-авторизация для админки, при удачном входе отображается пустая страница.

В корне /admin/ папки есть стандартный файл .htaccess, где прописана basic авторизация. Сайт переносился с другого хостинга, поэтому путь, указывающий, где лежит .passwd, был неверный.

Я создал папки точь-в-точь как в этом файле был указан путь, и внутри последней создал нужной утилитой файл с паролями.

На всякий случай перезапустил nginx,всё осталось как было.

Nginx
13 лет назад
alat
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nixll
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nixll
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