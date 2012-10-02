необходимо выполнить перенос worldpress на другое доменное имя/
Починить http-авторизацию
Проблема: есть http-авторизация для админки, при удачном входе отображается пустая страница.
В корне /admin/ папки есть стандартный файл .htaccess, где прописана basic авторизация. Сайт переносился с другого хостинга, поэтому путь, указывающий, где лежит .passwd, был неверный.
Я создал папки точь-в-точь как в этом файле был указан путь, и внутри последней создал нужной утилитой файл с паролями.
На всякий случай перезапустил nginx,всё осталось как было.
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