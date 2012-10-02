Починить http-авторизацию

Проблема: есть http-авторизация для админки, при удачном входе отображается пустая страница.

В корне /admin/ папки есть стандартный файл .htaccess, где прописана basic авторизация. Сайт переносился с другого хостинга, поэтому путь, указывающий, где лежит .passwd, был неверный.

Я создал папки точь-в-точь как в этом файле был указан путь, и внутри последней создал нужной утилитой файл с паролями.

На всякий случай перезапустил nginx,всё осталось как было.