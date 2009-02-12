Привязать IP к серверу

Системное администрированиеЗакрыт14 заявок322 просмотра
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Есть сервер VDS CentOS.

Панель DirectAdmin.

Нужно купить 10 ip и привязать к серверу, так чтоб на каждом IP было по 10 сайтов.

Или предложите хостинг с такими возможностями.

15 лет назад
moiseev
Леонид 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва