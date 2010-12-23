Project server 2010

Заказчик несколько раз менял задачу и всячески вводил в заблуждение. В частности, изначально было сказано, что на сервере установлены и настроены AD + MSSQL + MS Exchange, а на деле был настроен только AD, причем без какой либо конфигурации и политик (просто создан домен и добавлено несколько пользователей), SQL сервер сконфигурирован не был и для того, чтобы получить хотя бы пароль он него, пришлось ждать заказчика 2 дня. Exchange и вовсе не был установлен, при этом заказчик намекал на установку Exchange, без изменения суммы проекта. Так же заказчик использует не лицензионное ПО и просит исполнителя использовать пиратские копии продуктов, при этом считает, что исполнитель должен сам найти взломанные версии и закачать их на его сервер. В довершение ко всему прочему заказчик неоднократно менял доступ к серверу, то ли опасаясь того, что пароли используют во вред, то ли по каким-то еще причинам. Помимо этого сервер несколько раз выключался по питанию и включался только через сутки или же по каким-то другим причинам был отключен доступ по RDP, что делало работу совершенно невозможной. Ну и в итоге больше всего не понравилась манера работать. В частности заказчику было сказано, что нет возможности найти, тем более пиратские, приложения MS Exchange и Sharepoint Server, после чего от заказчика была полная тишина и написан отрицательный отзыв. На мое честное недоумение отзыв был исправлен на положительный и восстановлен доступ к серверу. После установки мной sharepoint доступ к серверу был закрыт, а уже оплаченный положительный отзыв был изменен на отрицательный, что повлекло за собой потерю комиссии в 7.5$ за еще не сделанный (и не оплаченный, хотя бы частично, так как минимум 50% работы было сделано) проект. В итоге заказчик производит не очень хорошее впечатление - настоятельно не рекомендую работать с данным человеком, так как только заработаете себе лишнюю головную боль и еще и поработаете бесплатно.