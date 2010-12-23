Никогда не работал с этим провайдером, более того, сам по себе не работал с линуксом напрямую, только пользовался как программист FTP и SSH, но сам - программист среднего уровня. Первый проект ...
Project server 2010
Необходимо установить и настроить microsoft project и outlook exchange. Заявки без указания сроков и ориентировочной стоимости не рассматриваются.
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