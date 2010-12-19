Помочь перенести около 10 сайтов на hetzner.de

Никогда не работал с этим провайдером, более того, сам по себе не работал с линуксом напрямую, только пользовался как программист FTP и SSH, но сам - программист среднего уровня.

Первый проект который переносится - wuz.ru, далее будет еще какое-то их количество. Траффик этого проекта - где-то 300-500 Гб в месяц.

Нужно от вас:

1) Вы лично подняли hetzner.de приличное количество проектов и можете если что решить все технические вопросы.

2) Вы можете мне объяснить как с этим работать

3) Вы можете настроить сервер, без открытия глупых дырок толпе хакеров.

Если обобщить, то опыт нужен от вас которые вы готовы передать в виде консультаций.

Нужно дать удочку, т.е. научить работать с ним, а не поднять за меня сайты. По скайпу в текстовом виде или звонком оказывать консультации пока не пойму как всё устроено (поднятие сайтов, заведение почты, настройка сервера, как это сделать удобнее и проще). Возможно долгосрочное сотрудничество.