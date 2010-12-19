Есть локальный Linux сервер и удаленный WinXP компьютер за NATом с доступом к нему извне на RDP по псевдо-реальному адресу (посредством port-mapping пограничного роутера). Требуется поднять любой VPN между ними (желательно ...
Помочь перенести около 10 сайтов на hetzner.de
Никогда не работал с этим провайдером, более того, сам по себе не работал с линуксом напрямую, только пользовался как программист FTP и SSH, но сам - программист среднего уровня.
Первый проект который переносится - wuz.ru, далее будет еще какое-то их количество. Траффик этого проекта - где-то 300-500 Гб в месяц.
Нужно от вас:
1) Вы лично подняли hetzner.de приличное количество проектов и можете если что решить все технические вопросы.
2) Вы можете мне объяснить как с этим работать
3) Вы можете настроить сервер, без открытия глупых дырок толпе хакеров.
Если обобщить, то опыт нужен от вас которые вы готовы передать в виде консультаций.
Нужно дать удочку, т.е. научить работать с ним, а не поднять за меня сайты. По скайпу в текстовом виде или звонком оказывать консультации пока не пойму как всё устроено (поднятие сайтов, заведение почты, настройка сервера, как это сделать удобнее и проще). Возможно долгосрочное сотрудничество.
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