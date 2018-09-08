Proxy telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки828 просмотров

Привет!

Нужно поднять proxy сервер для мессенджера Telegram, на основе MTProto.

Оплата по договоренности 

для связи оставляйте Telegram или Skype.

7 лет назад
Georgy32
Георгий 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров