Удалить вирусы с сервера

Есть сервер, с которого осуществлялась спам-рассылка. Сейчас файл, который осуществлял рассылку переименован, сайт на OpenCart был отключен за ненадобностью.

Необходимо проверить отчет ai-bolit (проверка уже выполнена), при необходимости выполнить действия по закрытию дыр в безопасности. На сайте содержится множество других сайтов.