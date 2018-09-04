Удалить вирусы с сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок192 просмотра

Есть сервер, с которого осуществлялась спам-рассылка. Сейчас файл, который осуществлял рассылку переименован, сайт на OpenCart был отключен за ненадобностью.

Необходимо проверить отчет ai-bolit (проверка уже выполнена), при необходимости выполнить действия по закрытию дыр в безопасности. На сайте содержится множество других сайтов.

Opencart
7 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров