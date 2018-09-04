Проверить linux сервер на уязвимости.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок217 просмотров

Доброе время суток уважаемые фрилансеры! 

Ищем опытного человека, который произведет полную проверку linux сервера на уязвимости. 

При положительном результате, для вас откроется вакансия системного администратора с достойной оплатой. 

Оставляйте свои контакты для связи. Я свяжусь с вами. 

 

Linux
7 лет назад
kodinsktest
Александр 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров