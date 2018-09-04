Есть сервер Flask+Apache2 сейчас на нем работает приложение, логика приложения подразумевает, что к нему постоянно обращается много пользователей, из-за того что Apache создает новый процесс приложения(при каждом запросе) очень быстро съедается ОЗУ(8Гб за минут 5-10). ...
Проверить linux сервер на уязвимости.
Доброе время суток уважаемые фрилансеры!
Ищем опытного человека, который произведет полную проверку linux сервера на уязвимости.
При положительном результате, для вас откроется вакансия системного администратора с достойной оплатой.
Оставляйте свои контакты для связи. Я свяжусь с вами.
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