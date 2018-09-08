Переместить сайт на другой сервер

Сейчас сайт на хостинге sweb нужно его переместить на hetzner

Там программист заходит через ssh

есть ли возможность поставить мне там какую ту панель, наподобие phpmyadmin бесплатную только

что бы я мог управлять там сам, добавлять сайты, создавать субдомены...