Задача: установить на сервер PHP 5.6 (Возможно установить более высокую версию PHP, но так, чтобы все работало). Нужен совет: сейчас переносим интернет-магазин с одного домена ( http://www.name1.ru ) на другой ( https://name2.ru ) Как правильно сделать ...
Переместить сайт на другой сервер
Сейчас сайт на хостинге sweb нужно его переместить на hetzner
Там программист заходит через ssh
есть ли возможность поставить мне там какую ту панель, наподобие phpmyadmin бесплатную только
что бы я мог управлять там сам, добавлять сайты, создавать субдомены...
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