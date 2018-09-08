Переместить сайт на другой сервер

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Закрыт14 заявок273 просмотра

Сейчас сайт на хостинге sweb нужно его переместить на hetzner

Там программист заходит через ssh 

есть ли возможность поставить мне там какую ту панель, наподобие phpmyadmin бесплатную только

что бы я мог управлять там сам, добавлять сайты, создавать субдомены...

7 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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