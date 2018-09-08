Необходимо установить Microsoft System Center Configuration Manager and Endpoint Protection https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_System_Center https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-system-center-configuration-manager-and-endpoint-protection Вероятно, для этого требуется сервер АД и 1 клиентская машина, поэтому результат работы - 2 vmware-образа машин любой ...
Установить на сервер PHP 5.6
Задача: установить на сервер PHP 5.6 (Возможно установить более высокую версию PHP, но так, чтобы все работало).
Нужен совет: сейчас переносим интернет-магазин с одного домена ( http://www.name1.ru )
на другой ( https://name2.ru ) Как правильно сделать 301 редиректы для страниц ? Прописать редирект для каждой в .htaccess или как-то по другому ?
Сервер
- Операционная система: CentOS 7
- Панель управления: ispmgr5 lite 5
- Текущая версия PHP: 5.4.16 (используется как модуль Apache)
- Magento 1.9.1.0
- ocStore 2.3.0.2.3 (OpenCart)
- WordPress
- MediaWiki
Требования к исполнителю:
- наличие Skype;
- опыт подобной работы;
Выбранный исполнитель
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