Задача: установить на сервер PHP 5.6 (Возможно установить более высокую версию PHP, но так, чтобы все работало).

Нужен совет: сейчас переносим интернет-магазин с одного домена ( http://www.name1.ru )

на другой ( https://name2.ru ) Как правильно сделать 301 редиректы для страниц ? Прописать редирект для каждой в .htaccess или как-то по другому ?

Сервер

Операционная система: CentOS 7

Панель управления: ispmgr5 lite 5

Текущая версия PHP: 5.4.16 (используется как модуль Apache)

Magento 1.9.1.0

ocStore 2.3.0.2.3 (OpenCart)

WordPress

MediaWiki

Внимание!!! В заявке указывать срок выполнения и стоимость.

Требования к исполнителю: