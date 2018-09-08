Установить на сервер PHP 5.6

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен8 заявок191 просмотр

Задача: установить на сервер PHP 5.6 (Возможно установить более высокую версию PHP, но так, чтобы все работало).

Нужен совет: сейчас переносим интернет-магазин с одного домена ( http://www.name1.ru

на другой ( https://name2.ru ) Как правильно сделать 301 редиректы для страниц ? Прописать редирект для каждой в .htaccess или как-то по другому ?

Сервер

  • Операционная система: CentOS 7
  • Панель управления: ispmgr5 lite 5
  • Текущая версия PHP: 5.4.16 (используется как модуль Apache)
Что установлено на сервере:

  • Magento 1.9.1.0
  • ocStore 2.3.0.2.3 (OpenCart)
  • WordPress
  • MediaWiki
Внимание!!! В заявке указывать срок выполнения и стоимость.

Требования к исполнителю:

  • наличие Skype;
  • опыт подобной работы;
ApacheCentOSMagentoocStoreOpencartPHPWordPress
7 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
7 лет назад
$20
1 день
Приятно было работать! Профессионал своего дела!
Хороший заказчик. Все ок!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
7 лет назад