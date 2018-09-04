Помощь в регистрации хостинга, домена, настройка аналитики посещаемост

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка164 просмотра

Нужно помочь зарегистристрировать хостинг, домен, не могу разобраться сам

Настроить аналитику посещаемости сайта

Проконсультировать возможность подключения рекламы на сайте и ее монетизации

Так же интересует консультация дизайнера-верстальщика по моему текущему проекту, открыт к критике и предложениям

Общение телеграм

7 лет назад
Screlested
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров