Установить Microsoft System Center Configuration Manager and Endpoint

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Необходимо установить Microsoft System Center Configuration Manager and Endpoint Protection

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_System_Center

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-system-center-configuration-manager-and-endpoint-protection

Вероятно, для этого требуется сервер АД и 1 клиентская машина, поэтому результат работы - 2 vmware-образа машин любой серверной версии Windows из последних (1 образ сервер АД, второй - клиент). Либо рассматриваю варинт установки наживую по ТВ на моих системах, между которыми необходимо будет прокинуть сеть.

7 лет назад
sysadminer
Сергей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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