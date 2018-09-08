Сейчас сайт на хостинге sweb нужно его переместить на hetzner Там программист заходит через ssh есть ли возможность поставить мне там какую ту панель, наподобие phpmyadmin бесплатную только что бы я мог ...
Настроить опенкарт
Не работает нормально модуль экспорта товара. сбился шаблон - что-то отключилив модулях и темах.
Возможно ли отредактировать карточку товара, что бы вносить автора, кол-во страниц и т.д. не в атрибуты, а в основные поля?
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