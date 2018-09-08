Настроить опенкарт

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Закрытнет заявок140 просмотров

Не работает нормально модуль экспорта товара. сбился шаблон - что-то отключилив модулях и темах.

Возможно ли отредактировать карточку товара, что бы вносить автора, кол-во страниц и т.д. не в атрибуты, а в основные поля?

Opencart
7 лет назад
ctiddd
Михаил 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров