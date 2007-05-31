Установка локальной сети+спутниковый интернет

В офисе есть сеть из нескольких компьютеров, один из которых является сервером (Windows XP Pro), остальные подключены к нему через хаб. На сервере установлен ADSL модем для исходящего траффика и спутниковая тарелка для входящего. В настоящий момент часть входящего траффика поступает через землю, что надо устранить. Пользуемся провайдером skyDSL.

Задачи:

Дать рекомендации по установке и настройке ПО: антивирус, файрволл, шедулер (включение и выключение компьютера в заданное время), программа для подсчета траффика (типо трафик инспектор).