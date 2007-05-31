Our Client has 400+ servers worldwide, with 20+ hostings/DCs involved; the client's systems are complex, distributed and critical for downtime. The web servers serve up to 20 mln web requests a day. All systems need to be audited ...
Установка локальной сети+спутниковый интернет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В офисе есть сеть из нескольких компьютеров, один из которых является сервером (Windows XP Pro), остальные подключены к нему через хаб. На сервере установлен ADSL модем для исходящего траффика и спутниковая тарелка для входящего. В настоящий момент часть входящего траффика поступает через землю, что надо устранить. Пользуемся провайдером skyDSL.
Задачи:
Дать рекомендации по установке и настройке ПО: антивирус, файрволл, шедулер (включение и выключение компьютера в заданное время), программа для подсчета траффика (типо трафик инспектор).
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