Задача под Elastix

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Нужно по определенному событию:

- поступил звонок,

- подняли трубку,

- завершение разговора

передавать параметры в самописный скрипт:

- номер звонящего,

- номер принявщего звонок,

- название файла записи разговора,

- при завершении разговора передавать номер звонящего и длительность разговора.

Пример:

extensions_custom.conf

[13:08:40] choozz: [ext-did-custom]

exten => fax,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)

exten => s,1,Set(__FROM_DID=${EXTEN})

exten => s,n,Set(CALLERID(name)=${CURL(http:/www/ats.php?m=who&call_id=${CALLERID(num)})})

exten => s,n,ExecIf($[ "${CALLERID(name)}" = "" ] ,Set,CALLERID(name)=${CALLERID(num)})

exten => s,n,Set(FAX_RX=disabled)

exten => s,n,Set(__CALLINGPRES_SV=${CALLINGPRES_${CALLINGPRES}})

exten => s,n,SetCallerPres(allowed_not_screened)

exten => s,n,Goto(ivr-3001,s,1)

[13:09:56] choozz: [ext-local-custom]

exten => s,1,Noop(func:ext-local-custom EXTEN:${EXTEN})

exten => s,n,Noop(func:ext-local-custom EXT_CALL_SERVICE:${EXT_CALL_SERVICE})

exten => s,n,Noop(func:ext-local-custom CALL_LOG_ID:${CALL_LOG_ID})

exten => s,n,Noop(func:ext-local-custom TEST: ${CDR(userfield)})

exten => s,n,Set(CALL_MSG=${CURL(http://www/ats.php?m=answer&func=ext-local-custom&call_id=${CALLERID(num)}&call_log_id=${CALL_LOG_ID})})

13 лет назад
samid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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