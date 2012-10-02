На сервере упал вебмин. Нужно реанимировать.
Задача под Elastix
Нужно по определенному событию:
- поступил звонок,
- подняли трубку,
- завершение разговора
передавать параметры в самописный скрипт:
- номер звонящего,
- номер принявщего звонок,
- название файла записи разговора,
- при завершении разговора передавать номер звонящего и длительность разговора.
Пример:
extensions_custom.conf
[13:08:40] choozz: [ext-did-custom]
exten => fax,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)
exten => s,1,Set(__FROM_DID=${EXTEN})
exten => s,n,Set(CALLERID(name)=${CURL(http:/www/ats.php?m=who&call_id=${CALLERID(num)})})
exten => s,n,ExecIf($[ "${CALLERID(name)}" = "" ] ,Set,CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
exten => s,n,Set(FAX_RX=disabled)
exten => s,n,Set(__CALLINGPRES_SV=${CALLINGPRES_${CALLINGPRES}})
exten => s,n,SetCallerPres(allowed_not_screened)
exten => s,n,Goto(ivr-3001,s,1)
[13:09:56] choozz: [ext-local-custom]
exten => s,1,Noop(func:ext-local-custom EXTEN:${EXTEN})
exten => s,n,Noop(func:ext-local-custom EXT_CALL_SERVICE:${EXT_CALL_SERVICE})
exten => s,n,Noop(func:ext-local-custom CALL_LOG_ID:${CALL_LOG_ID})
exten => s,n,Noop(func:ext-local-custom TEST: ${CDR(userfield)})
exten => s,n,Set(CALL_MSG=${CURL(http://www/ats.php?m=answer&func=ext-local-custom&call_id=${CALLERID(num)}&call_log_id=${CALL_LOG_ID})})
Заявки фрилансеров
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