Выявить причину замедления работы сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Требуется выявить причину замедления работы сервера.

Сервер работает на Freebsd 7.2

Работаем по такому принципу, Вы говорите вывод каких команд показать, я делаю команды на сервере, и показываю вывод.

В случае удачного сотрудничества возможно дальнейшее сотрудничество по настройке ПО под Freebsd.

13 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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