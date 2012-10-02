Требуется выявить причину замедления работы сервера.

Сервер работает на Freebsd 7.2

Работаем по такому принципу, Вы говорите вывод каких команд показать, я делаю команды на сервере, и показываю вывод.

В случае удачного сотрудничества возможно дальнейшее сотрудничество по настройке ПО под Freebsd.