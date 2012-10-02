Нужно решить проблему! Ubuntu 11

Привет всем !

Нужно решить проблему на Ubuntu 11.10 проблема заключается в следующем. Стоит включенный игровой сервер GameServeR_loop.sh после запуска через некоторое время сервер , делает shutdown процеса GameServer_loop.sh Игра Lineage2 кто имел опыт с этой игрой приветствуется.

Пишите кто сколько хочет за решение данной проблемы. Нужно срочно !