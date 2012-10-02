Требуется выявить причину замедления работы сервера. Сервер работает на Freebsd 7.2 Работаем по такому принципу, Вы говорите вывод каких команд показать, я делаю команды на сервере, и показываю вывод. В ...
Нужно решить проблему! Ubuntu 11
Привет всем !
Нужно решить проблему на Ubuntu 11.10 проблема заключается в следующем. Стоит включенный игровой сервер GameServeR_loop.sh после запуска через некоторое время сервер , делает shutdown процеса GameServer_loop.sh Игра Lineage2 кто имел опыт с этой игрой приветствуется.
Пишите кто сколько хочет за решение данной проблемы. Нужно срочно !
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