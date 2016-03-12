Доработки программы по учету ЗИПа и простоя техники.

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Доброго дня!

У нас имеется программа для учета простоя техники. Мы хотим произвести некоторые доработки данной программы.

Программа писалась:

Для работы вам потребуется Visual Studio .NET 2013+, DevExpress Framework v15+.

Писано все на C#, модель данных - DataSet.

Если вы сможете нам помочь, то готов обсудить детально.

9 лет назад
Fillip22
Юрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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