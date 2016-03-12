Создание виртуальной вебкамеры

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки186 просмотров

Преобразование видеофайла в видеопоток виртуальной вебкамеры. 

ОС Windows

Программа создает несколько потоков виртуальных вебкамер из видеофайла (смотреть WebCam Splitter Pro). 

Количество потоков задавать при инсталляции (мах 15).

Каждый видеопоток должен микшироваться. (смотреть ManyCam).

Детали ТЗ и все остальные вопросы в личке

9 лет назад
od0201
49 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров