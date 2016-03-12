Необходимо написать программный код,решающий транспортную задачу дискретной оптимизации на языке C++ Метод решения не важен
Создание виртуальной вебкамеры
Преобразование видеофайла в видеопоток виртуальной вебкамеры.
ОС Windows
Программа создает несколько потоков виртуальных вебкамер из видеофайла (смотреть WebCam Splitter Pro).
Количество потоков задавать при инсталляции (мах 15).
Каждый видеопоток должен микшироваться. (смотреть ManyCam).
Детали ТЗ и все остальные вопросы в личке
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