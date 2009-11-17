HTTP Watcher

Для добавления функционала клиентскому приложению, нужна реализация по сути снифера http с возможностью блокирования зловредных урлов, они хранятся в базе, вместо перехода на этот урл нужно будет осуществлять переход на указанный урл (malwareurl.com с параметром в виде заблокированного домена, более детально при персональной переписке), там будет информация об этом зловредном домене.

Это конечно изобретение велосипеда :), но есть пару моментов которые должны быть учтены при реализации, один из них реализация в Delphi, старше 7 версии.

По стоимости возможны корректировки в большую сторону.