Перехват вызовов в .NET

Системное программированиеЗакрыт5 заявок275 просмотров
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Требуется пример перехвата и подмены "на лету" вызова

какого-нибудь метода какого-нибудь класса из состава .NET.

С подробным описанием принципов этого дела.

14 лет назад
VicTun
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
filinberg
Дмитрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$100
7 дней