Перехват вызовов в .NET

Подробности при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется пример перехвата и подмены "на лету" вызова
какого-нибудь метода какого-нибудь класса из состава .NET.
С подробным описанием принципов этого дела.
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