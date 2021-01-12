Интеграция whatsapp в срм систему

Системное программированиеЗакрыт1 заявка4883 просмотра
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СРМ "Руководитель" находится на виртуальном хостинге, нужно интегрировать в нее https://api-whatsapp.io/.

Необходимый функционал: отправка/получение сообщений, история диалога

3 года назад
guest_16106355632465
3 года в сервисе
Был
3 года назад