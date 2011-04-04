Java программист

$2000
Системное программированиеЗакрытнет заявок145 просмотров
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Игровой компании «Байтэкс», работающей в г. Саранск с 2004 года, создателю многоязычной онлайн стратегии Берсерк Онлайн, в связи с расширением штата требуются Java-программисты для работы над новыми игровыми онлайн проектами, основанными на известных брендах. Обязанности: разработка серверного кода игры.

Работа в уютном просторном офисе в центре города с собственной кухней и отдельным входом. Заработная плата до 50000 рублей. , оформление по ТК РФ, соцпакет, гибкий рабочий график. Иногородним поможем с переездом и поиском жилья.

Требования

• уверенное знание ООП и шаблонов проектирования, опыт в реализации многопоточных программных компонент и систем;

• знания J2EE, DHTML, AJAХ, JavaScript;

• опыт разработки веб-ориентированных приложений ;

• опыт работы с СУБД;

Плюсами будет

• опыт работы c unix-command line;

• знание технологии XML;

• опыт проектирования архитектуры Web-систем;

• опыт работы с высоко нагруженными системами;

• опыт участия в крупных проектах;

Высылайте Ваше резюме на адрес [email protected] с темой «Работа Java программист». Тестовое задание Вы получите по почте после рассмотрения Вашего резюме.

О Саранске: Саранск – столица республики Мордовия, население – 340 тысяч человек, расстояние от Москвы – 640 км, от Нижнего Новгорода – 320 км, от Ульяновска – 210 км, от Пензы – 180 км. Стоимость аренды 1к квартиры в центре города – от 6000 рублей, стоимость такси – 80 рублей, средний чек на обед в кафе – 180 рублей. Стоимость кв.м. жилья в центре города – 36000. Саранск – активно развивающийся город с развитой спортивной, культурной и развлекательной инфраструктурой. В городе создаётся Технопарк, строится собственный дата-центр, будут проводиться этапы ЧМ по футболу в 2018.

13 лет назад
lafut
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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