Код на Delphi 7 для работы с SMS

$100
Системное программированиеЗакрыт1 заявка283 просмотра
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Доброго времени суток! С праздником Дня Защитника Отечества!

Нужен код на Дельфи 7 без (!!!) использования платных библиотек (например, ActiveXSMSTool) для работы и отправки сообщений через GSM-модемы (СОМ-порт) и SMPP-шлюзы. Для модема требуется (опционально) поддержка USSD - команд, функции нахождения модема, установки скорости порта, использования юникод-таблицы, других стандартных параметров. Пожалуйста, оставляйте здесь свои предложения по срокам и ценам. Без указания сроков и цены - предложения рассматриваться не будут.

Delphi
15 лет назад
remnew
46 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
ring0
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$100
10 дней