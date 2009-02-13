Код на Delphi 7 для работы с SMS

Доброго времени суток! С праздником Дня Защитника Отечества!

Нужен код на Дельфи 7 без (!!!) использования платных библиотек (например, ActiveXSMSTool) для работы и отправки сообщений через GSM-модемы (СОМ-порт) и SMPP-шлюзы. Для модема требуется (опционально) поддержка USSD - команд, функции нахождения модема, установки скорости порта, использования юникод-таблицы, других стандартных параметров. Пожалуйста, оставляйте здесь свои предложения по срокам и ценам. Без указания сроков и цены - предложения рассматриваться не будут.