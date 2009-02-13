Код на Delphi 7 для работы с SMS

Приветствую. Требуется программа для редактирования отображаемых параметров системы (компьютера). Что имею в виду: к примеру, имеется компьютер со следующими характеристиками: Системная плата Asus M2N-MX SE Plus ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+ Память ...
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Доброго времени суток! С праздником Дня Защитника Отечества!
Нужен код на Дельфи 7 без (!!!) использования платных библиотек (например, ActiveXSMSTool) для работы и отправки сообщений через GSM-модемы (СОМ-порт) и SMPP-шлюзы. Для модема требуется (опционально) поддержка USSD - команд, функции нахождения модема, установки скорости порта, использования юникод-таблицы, других стандартных параметров. Пожалуйста, оставляйте здесь свои предложения по срокам и ценам. Без указания сроков и цены - предложения рассматриваться не будут.
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