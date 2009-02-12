Программа редактирования отображаемых параметров

Приветствую.

Требуется программа для редактирования отображаемых параметров системы (компьютера).

Что имею в виду: к примеру, имеется компьютер со следующими характеристиками:

Системная плата Asus M2N-MX SE Plus

ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+

Память DIMM1: Samsung M3 78T2863RZS-CF7, DIMM2: Samsung M3 78T2863RZS-CF7

Чипсет Северный мост: AMD Hammer DDR2 IMC, Южный мост: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P)

Граф. проц. PCI Express 2.0 x16: Asus EAH3450

HDD: ...

ОС: ...

и т.д. (на каждый из компонентов полная характеристика).

Что нужно: заменить наименования, характеристики каждого компонента на свои. Здесь понятно, не физически, а лишь программно - так, чтобы пользователь посмотрел свойства компьютера и увидел иные. При этом иные свойства должны отображаться и в специализированных программах типа Everest, CPU-Z.

Интерфейс хочу видеть нормальный. Измененные свойства должны отображаться ВСЕГДА, т.е. завершение какого-либо процесса не должно показать реальных характеристик. Только удаление программы и приостановка выполняемой ею работы (типа "снять галочку" в настройках). Изменение реальных характеристик компьютера не должно влиять на работу программы.

До конца недели принимаю исполнителя, после чего у Вас есть 2 недели, чтобы завершить работу.