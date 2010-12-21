Консультация специалиста по CMS Net Cat

Нужен специалист по нет кат, выявить ошибки в установке сайта на движок( генерирует дубли некоторых страниц) и исправить .

Но очень хотелось бы, чтобы адреса страниц остались без изменений, т.к ведется оптимизация.

Так же требуется немного переделать структуру вывода товара.