Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Есть готовая программа в консольном режиме на C#. Нужно преобразовать ее в графический интерфейс. Программа написана в книге... в общем задача не из сложных. Программу в консоле выдам в книжном ...
Консультация специалиста по CMS Net Cat
Нужен специалист по нет кат, выявить ошибки в установке сайта на движок( генерирует дубли некоторых страниц) и исправить .
Но очень хотелось бы, чтобы адреса страниц остались без изменений, т.к ведется оптимизация.
Так же требуется немного переделать структуру вывода товара.
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