Модуль для Asterisk на С

$250
Системное программированиеЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Mодуль для Asterisk со следующим функционалом:

Модуль получает на входе рбъект в формате JSON вида

{var1:value1,var2:value2}

Модуль извлекает из строки данные вида переменная-значение ( string : value )

Модуль устанавливает в Asterisk соответствующие переменные канала в соответствующие значения (

аналогично функции Set(). )

Модуль возвращает сообщение об успешном завершении или об ошибке.

Описание функции Set можно посмотреть здесь:

www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+cmd+Set

10 лет назад
Vslav
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад