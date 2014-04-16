Настройка микрофона Rode podcaster

$14
Системное программированиеЗакрыт2 заявки197 просмотров
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Требуется настроить микрофон Rode podcaster на win7 . Самостоятельно найти драйвера не получилось.

Нужно найти драйвера, так же могу дать доступ к компьютеру через teamviewer для настройки.

10 лет назад
shtrixone
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад