Нужен разработчик в области p2p сервисов

Ищем разработчиков на Python или C++ для создания децентрализованных сетевых сервисов. В данный момент наше клиентское ПО реализует единую логику для всех пользователей сети и находится на стадии альфа тестирования. Мы используем выделенный Центральный сервер для обеспечения поддержания работы сети, но хотим перевести всю нашу платформу в полностью децентрализованный вид.

Мы ищем специалистов, которые знакомы с такими технологиями как:

распределенные хэш-таблицы (DHT, Kademlia)

оверлейные сети (Tor, Freenet, I2P)

Mesh сети

методы прохождения через NAT

На текущий момент, мы накопили достаточный опыт в этих сферах и сформировали первоначальный проект на разработку распределенного функционала клиентского ПО. Подробное техническое задание будет сформировано в процессе нашего сотрудничества.

На данный момент существует довольно много интересных и развивающихся проектов, которые открыты и доступны для использования. Не требуется создавать новый проект с нуля, мы ожидаем от разработчика в первую очередь умение использовать наиболее подходящее из уже существующих решение. Поставленная задача может быть решена достаточно малыми усилиями при наличии необходимой квалификации.

После успешного выполнения поставленной задачи, мы предложим долгосрочное сотрудничество, которое может быть очень выгодным для разработчика.