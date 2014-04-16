Курсовая работа по операционным системам

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Предмет: Операционные системы
Тема: Модель обработки ситемного вызова в операционной системе Unix
Тип: курсовая работа с практической частью
Объем: 30 листов
Пожелания:
Язык программирования - С++
1. Цель курсовой работы
Разработка программы, моделирующей обработку системного вызова в операционной системе UNIX.
2. Постановка задачи на выполнение работы
Исходные данные:
- выбрать самостоятельно
Результаты работы модели должны включать:
- анимационное представление процесса обработки системного вызова в ОС UNIX
3. Содержание работы
1. Анализ предметной области
2. Постановка и формализация задачи моделирования
3. Определение требований к исходной информации
4. Определение параметров и переменных модели
5. Выбор и обоснование показателей и критериев эффективности
6. Описание содержания модели
7. Разработка алгоритма и программы модели
8. Тестирование программы
9. Проведение экспериментов с моделью и анализ полученных результатов
10. Оформление пояснительной записки
Файлы к работе: http://gfile.ru/a6ZUH
1)Задание
2)Дисковое планирование.docx - Образец курсовой работы
3)Образец Пояснительной записки
4) Положение о курсовой работе. Этим Положением следует руководствоваться в процессе выполнения курсовой работы. Главное внимание следует обратить на приложение 2 (стр.12-21), в котором изложены требования к оформлению курсовой работы.
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