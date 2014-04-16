Курсовая работа по операционным системам

Системное программированиеЗакрыт2 заявки229 просмотров
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Предмет: Операционные системы

Тема: Модель обработки ситемного вызова в операционной системе Unix

Тип: курсовая работа с практической частью

Объем: 30 листов

Пожелания:

Язык программирования - С++

1. Цель курсовой работы

Разработка программы, моделирующей обработку системного вызова в операционной системе UNIX.

2. Постановка задачи на выполнение работы

Исходные данные:

- выбрать самостоятельно

Результаты работы модели должны включать:

- анимационное представление процесса обработки системного вызова в ОС UNIX

3. Содержание работы

1. Анализ предметной области

2. Постановка и формализация задачи моделирования

3. Определение требований к исходной информации

4. Определение параметров и переменных модели

5. Выбор и обоснование показателей и критериев эффективности

6. Описание содержания модели

7. Разработка алгоритма и программы модели

8. Тестирование программы

9. Проведение экспериментов с моделью и анализ полученных результатов

10. Оформление пояснительной записки

Файлы к работе: http://gfile.ru/a6ZUH

1)Задание

2)Дисковое планирование.docx - Образец курсовой работы

3)Образец Пояснительной записки

4) Положение о курсовой работе. Этим Положением следует руководствоваться в процессе выполнения курсовой работы. Главное внимание следует обратить на приложение 2 (стр.12-21), в котором изложены требования к оформлению курсовой работы.

10 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад