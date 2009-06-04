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Написать модуль для OpenSER(программирование на C)
ЗАКРЫТО.
Разработчики OpenSIPS согласились разработать для нас модуль и включить его в основную ветку.
Необходимо разработать модуль db_rest для SIP-сервера OpenSER (OpenSIPS/Kamailio/SIP-Router).
Модуль должен предоставлять функции для доступа к внешним базам данных для других модулей сервера (auth_db и т.п.).
Модуль должен реализовывать внутернний API доступа к базам данных
(http://www.asipto.com/pub/kamailio-devel-guide/#c09database).
Для доступа к внешним данным модуль должен использовать протокол HTTP (HTTPS) и концепцию REST
(http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer).
Грубо говоря, вместо SELECT-запроса нужно делать запрос к HTTP-серверу, например такой:
GET http://hostname/database/table_name&c=field1,field2,field3&k=field4&op=eq&v=val4
А сервер вернет в ответ данные в текстовом формате с разделителем.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и грамотному программисту можем предложить постоянную работу в большом и интересном проекте (в удаленном режиме).
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