ICQ Прокси

Необходимо разработать либо установить программу на сервер под Windows либо др., которая бы была в качестве прокси ICQ, а именно сохроняла весть текст сообщений, т.е. кто когда кому какое сообщение отправил.

Выберу того кто предложит готовое решение или самую низкую цену за реализацию.