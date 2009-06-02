ICQ Прокси

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт7 заявок416 просмотров

Необходимо разработать либо установить программу на сервер под Windows либо др., которая бы была в качестве прокси ICQ, а именно сохроняла весть текст сообщений, т.е. кто когда кому какое сообщение отправил.

Выберу того кто предложит готовое решение или самую низкую цену за реализацию.

16 лет назад
izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Trofeam
Трофим 
31 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Trofeam
Трофим 
31 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад