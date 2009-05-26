Экспорт DataGridView в PDF файл

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Необходимо разработать класс на C# для эксопрта DataGridView в PDF файл и пример простейшего приложения, использующий данный класс.

Подробности в ТЗ.

платформа .NET framework 3.5 C#

16 лет назад
Nickalaus
Нн 
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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