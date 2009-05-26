Нужно переписать программу управления sim карт в ... в данный момент есть работающая программа на базе mssql ... дописать к программе ряд функций, либо полностью переписать программу ... всю документацию по имеющейся программе ...
Экспорт DataGridView в PDF файл
Необходимо разработать класс на C# для эксопрта DataGridView в PDF файл и пример простейшего приложения, использующий данный класс.
Подробности в ТЗ.
платформа .NET framework 3.5 C#
Заявки фрилансеров
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