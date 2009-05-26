Нужно переписать программу управления sim карт в ... в данный момент есть работающая программа на базе mssql ... дописать к программе ряд функций, либо полностью переписать программу ... всю документацию по имеющейся программе ...
Системное программирование на делфи или с++.
ПО «Иммитация работы антивируса»
Продукт должен представлять собой 3 модуля:
1. Билдер – интерфейс для того чтобы сбилдить инсталлер и продукт.
2. Инсталлер – подтягивает продукт и интегрирует его в систему.
3. Продукт – ПО имитирующее работу антивируса с агрессивным функционалом.
Дизайн продукта должен быть выполнен в стиле KIS2009, необходимо клонировать дизайн данного ПО поменяв в нем ключевые моменты (логотип, название, прочие фирменные значки KIS2009). Функционал продукта следующий:
1. Псевдопоиск вирусов, спайваре и прочих опасностей.
2. Вывод данных угроз (фейков)
3. Оповещение юзера об этих угрозах агрессивными методами:
3.1 Появление баллунов из трея с текстом, информирующем о критических ошибках (текст будет выдан позже);
3.2 Появление попапов с описанием критических ошибок (дизайн и текст будет выдан позже)
Интервальность пунктов 3.1 и 3.2 должна задаваться в билдере.
4. Удаление угроз должно осуществляться только после активации продукта, до того как продукт станет активированным необходимо при нажатии на кнопку Remove threats выдавать сообщение в виде попапа с формой в которой будет запрашиваться емейл и активационный код.
5. Сделать невозможным обыкновенное удаление продукта (не активированной версии, активированная должна удалятся без проблем)
6. Инсталлер представляет собой окошко с названием продукта, прогрессбаром, и кнопкой Continue, главная задача добиться минимального размера данного .exe который будет подтягивать основной продукт и запускать его.
7. Инсталлер после запуска невозможно остановить, при нажатии на крестик (который закрывает его) он должен реагировать на него как и на кнопку Continue.
8. Приветствуется добавление прочих фейковых примочек из KIS2009
9. при запуске инсталлера на вирутальной машине он посылает запрос на заранее заданный в билдере УРЛ и прерывает установку, выдавая сообщение об ошибке
10. при запуске инсталлера на русской/украинской винде он прерывает установку и выдает сообщение об ошибке
11. в продукте должна быть функция блокировки(подмены) страниц в броузере ИЕ всех версий (можно путем добавления определенного яваскрипта).
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