Системное программирование на делфи или с++.

ПО «Иммитация работы антивируса»

Продукт должен представлять собой 3 модуля:

1. Билдер – интерфейс для того чтобы сбилдить инсталлер и продукт.

2. Инсталлер – подтягивает продукт и интегрирует его в систему.

3. Продукт – ПО имитирующее работу антивируса с агрессивным функционалом.

Дизайн продукта должен быть выполнен в стиле KIS2009, необходимо клонировать дизайн данного ПО поменяв в нем ключевые моменты (логотип, название, прочие фирменные значки KIS2009). Функционал продукта следующий:

1. Псевдопоиск вирусов, спайваре и прочих опасностей.

2. Вывод данных угроз (фейков)

3. Оповещение юзера об этих угрозах агрессивными методами:

3.1 Появление баллунов из трея с текстом, информирующем о критических ошибках (текст будет выдан позже);

3.2 Появление попапов с описанием критических ошибок (дизайн и текст будет выдан позже)

Интервальность пунктов 3.1 и 3.2 должна задаваться в билдере.

4. Удаление угроз должно осуществляться только после активации продукта, до того как продукт станет активированным необходимо при нажатии на кнопку Remove threats выдавать сообщение в виде попапа с формой в которой будет запрашиваться емейл и активационный код.

5. Сделать невозможным обыкновенное удаление продукта (не активированной версии, активированная должна удалятся без проблем)

6. Инсталлер представляет собой окошко с названием продукта, прогрессбаром, и кнопкой Continue, главная задача добиться минимального размера данного .exe который будет подтягивать основной продукт и запускать его.

7. Инсталлер после запуска невозможно остановить, при нажатии на крестик (который закрывает его) он должен реагировать на него как и на кнопку Continue.

8. Приветствуется добавление прочих фейковых примочек из KIS2009

9. при запуске инсталлера на вирутальной машине он посылает запрос на заранее заданный в билдере УРЛ и прерывает установку, выдавая сообщение об ошибке

10. при запуске инсталлера на русской/украинской винде он прерывает установку и выдает сообщение об ошибке

11. в продукте должна быть функция блокировки(подмены) страниц в броузере ИЕ всех версий (можно путем добавления определенного яваскрипта).