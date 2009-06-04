Исправить ошибку.

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Завершен1 заявка183 просмотра

Есть программа ,в приложении привязана, при выборе в программе анализ выскакивает ошибка листа. Как я догадываюсь ошибка выскакивает при слиянии посредством merge. Файл AnalysePicture.cpp строчка 107 вроде ret.merge(ReadPic(imap)); Вот тут и выскакивает ошибка. Пишите сроки и цену в разумных пределах.

16 лет назад
fridirh
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

im1
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$15
1 день
Очень быстро и качественно выполнил поставленную задачу. Цена тоже хорошая. Все объяснил доступным языком. Советую делать ему заказы.
Хороший, адекватный заказчик. оплата очень оперативная! рекомендую.

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im1
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад